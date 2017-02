Sportivii moldoveni cu cele mai bune rezultate la Jocurile Olimpice de la Rio, si-au primit, in sfarsit, banii meritati - VIDEO

Serghei CECHIR, HALTEROFIL "Cred ca vor fi pusi pentru un apartament. Desigur, un sportiv vrea sa aiba o casa, unde va locui dupa ce va finisa viata sportiva.”

Zalina MARGHIEVA, ATLETA “Ce se poate de facut cu banii ? O sa ii cheltui. O buna parte o sa investesc si in pregatirea mea.”

Alexandru SPAC, HALTEROFIL “Nu am decis inca, dar, in decurs de cateva zile o sa stabilesc. Masina nu o sa imi iau. Sa muncesti o viata intreaga si sa cumperi o bucata de fier, cred ca, is bani cheltuiti fara folos.”

Sportivii au primit, aseara, banii pe card. Atleta Zalina Marghieva si halterofilul Alexandru Spac, care au ocupat locul 5 in probele sale, la Olimpiada, au obtinut cate 600 de mii de lei. Halterofilul Serghei Cechir, care s-a clasat pe pozitia a 6-a, a fost remunerat cu 400 de mii de lei. Larisa Marinenkova, care a participat la Jocurile Paralimpice, in proba powerlifting, si a incheiat turneul pe locul 7, a obtinut 300 de mii. Sume identice le-au revenit antrenorilor sportivilor.

Victor ZUBCU, MINISTRUL TINERETULUI SI SPORTULUI “Felicitari pentru baieti. Multumiri, cred ca, din partea tuturor cetatenilor pentru dedicatia si munca pe care au depus-o.”

Daca, insa, ulterior, sportivii vor fi depistati pozitiv la controlul antidoping, ei vor trebui sa intoarca banii in decurs de 90 de zile, asa cum s-a intampalt in cazul medaliatilor de la Jocurile Olimpice de la Londra, care au fost obligati sa returneze banii. 2 milioane de lei ar fi putut primi si canotorul Serghei Tarnovschi, insa acesta a fost prins dopat si suspendat pe un termen de 4 ani, iar medalia de bronz a fost ceruta inapoi. Avocatul sportivului urmeaza sa conteste decizia la Curtea Suprema de Arbitraj Sportiv. In diferent de decizie, statul nu-i va oferi cele 2 milioane de lei.

Victor ZUBCU, MINISTRUL TINERETULUI SI SPORTULUI “Din punct de vedere financiar, relatiile noastre au incetat din ziua cand am facut cunostinta cu decizia Federatiei Internationale.”

Serghei Tarnovschi a primit totusi un apartament din partea sponsorilor Comitetului Nationala Olimpic, inca inainte de decizia Federatiei Internationale. Canotorul nu va trebui sa intoarca inapoi cadoul. La Olimpiada de la Rio, Moldova a fost reprezentata de 23 de sportivi. La Jocurile Paralimpice, pentru tara noastra au concurat 3 sportivi.