Sportivii moldoveni se vor pregati de turnee impreuna cu cei romani. Comitetele Olimpice vor semna un memorandum - VIDEO

Mihai COVALIU, PRESEDINTE COMITETUL OLIMPIC SI SPORTIV ROMAN: “Va asteptam in Romania. Sa ne imbogatim experienta reciproc, sa castigam impreuna. Avem baze bune si foarte bune, avem conditii in care ne putem pregati impreuna. Eu cred ca este in beneficiul sportivilor, antrenorilor, federatiilor.”

Memorandumul este valabil pentru intreg ciclu olimpic, care se incheie in 2020, cu posibibilatea prelungirii acordului. El presupune un schimb de experienta nu doar intre sportivi, dar si antrenori, cu organizarea cantonamentelor comune in Romania. Memorandumul va fi semnat in aceasta seara, la Cina Olimpica, organizata de comitetul national din Moldova.