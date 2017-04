Sportul inseamna viata pentru ea. O femeie de 101 ani, din India, a castigat proba de sprint, 100 de metri, la Jocurile Mondiale pentru varstnici - VIDEO

Man Kaur a fost singura competitoare in categoria de varsta 100 plus, la turneul desfasurat in Noua Zeelanda. Sportiva din India a inceput sa practice atletismul 8 ani in urma. Ea concureaza si la probele de 200 de metri, aruncarea sulitei si a greutatii.Pana acum, Man Kaur a reusit sa cucereasca 17 medalii de aur la diverse turnee.