Carcela-Gonzalez a inscris cu un sut din afara careului, la capatul unei faze de atac, la care a participat si romanul Razvan Marin. Astfel, Standard Liege a redus din diferenta in meciul cu Ajax, iar in prelungiri a obtinut un penalty, pe care l-a transformat Edmond.

2 la 2 a fost si scorul final. Asta desi olandezii de la Ajax au condus cu 2 la 0, dupa golurile marcate de Huntelaar si Tadic.

Tot in turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, Dinamo Kiev a scapat victoria in meciul cu Slavia Praga, din deplasare. Pentru ucraineni, a inscris Verbic. Formatia ceha a egalat scorul in al 5-lea minut de prelungiri, din penalty.

Pentru Slavia Praga, romanul Alexandru Baluta a jucat in ultimele 11 minute. Meciurile retur ale etapei a treia preliminare a Ligii Campionilor se vor disputa peste o saptamana.