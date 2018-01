Stanislav Namasco pleaca din campionatul Greciei

Clubul din Grecia si Namasco au convenit asupra incetarii colaborarii dupa un sezon si jumatate. Goalkeeperul moldovean a ajuns la Levadiakos in vara anului 2016, fiind titular in primul sau sezon. Odata cu venirea unui nou portar, Namasco si-a pierdut locul in primul 11. Portarul de 31 de ani a evoluat in cariera sa pentru echipe ca Sheriff Tiraspol, Spartak Nalcik, Kubani Krasnodar, dar si pentru nationala Moldovei.