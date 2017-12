Stanislav Renita - cel mai bun luptator de K1 al anului. Acesta a fost premiat la Gala Laureatilor si a obtinut distinctia pentru al doilea an consecutiv: "Am castigat centura" - VIDEO

Stanislav RENITA, LUPTATOR K1: “A fost un an plin de lupte, de momente bune si rele, dar trebuie sa iti pui un scop si sa il obtii cu orice pret. Atunci mergi peste toate greutatile si probleme pe care le ai. ”

In acest an, Stanislav Renita si-a aparat centura de campion mondial in categoria de greutate de pana la 65 de kilograme. Tot aseara, la gala organizata de FEA intr-un club de noapte din capitala, a fost desemnat si cel mai bun luptator moldovean de MMA in 2017. Mihail Sirbu a smuls trofeul.

Mihail SIRBU, LUPTATOR MMA: “Dupa meritele mele, cred ca m-am asteptat la premiu. Am luptat foarte bine, am castigat centura. Toate luptele au fost interesante. ”

Premiul pentru progresul anului, in MMA, i-a revenit lui Alexandr Romanov.

Alexandr ROMANOV, LUPTATOR MMA: “Sincer, sunt surprins placut, deoarece in promotia noastra evolueaza foarte multi baieti buni.”

A fost o bucurie dubla pentru Romanov, sotia caruia a nascut, miercuri, un baietel.

Alexandr ROMANOV, LUPTATOR MMA: "Este cea mai mare zi din viata mea. Conteaza mai mult decat toate premiile, toate victoriile. ”

Cel mai bun antrenor de K1 a devenit Nicanor Trocin, in MMA – Ion Gheorghiu, iar in Muay Thai – Andrei Grosu.

Andrei GROSU, ANTRENOR: “Federatia internationala vorbeste mult despre tanara noastra generatie si despre faptul ca ne asteapta un viitor frumos.”

In acest an, FEA a organizat 3 gale KOK si 4 turnee Eagles MMA.

Dorin DAMIR, PRESEDINTE FEA: “Un an plin de surprize. Am mers inainte cu proiectul King of Kings. Toti au fost martori. Detinem 2 centuri.”

Prima competitie organizata de FEA in anul 2018 va fi Gala Eagles MMA de pe 10 februarie.