Stanislav Renita si Nadejda Cantir, printre eroii serii, la Gala K1. Moldovenii, campioni in categoriile sale de greutate, au invins adversari din Italia si Ucraina - VIDEO

Stanislav Renita, care este angajat in brigada cu destinatie speciala Fulger, a iesit in arena in tricoul de serviciu si i-a avut alaturi pe colegii sai. Moldoveanul a luptat, aseara, intr-un superfight al categoriei de greutate de 65 de kilograme cu italianul Francesco Picca.

Renita a controlat duelul si, dupa 3 runde, a castigat prin decizia unanima a arbitrilor.

Stanislav RENITA, LUPTATOR K1: " A fost o responsabilitate mare. Prima data am iesit cu brigada. De asta si am depus efort sa obtin victoria. "

Stanislav Renita este campion KOK in categoria sa de greutate. Tot aseara, Nadeja Cantir a avut un superfight dificil cu ucraineanca Anna Avakova. Dupa 3 runde si inca una, suplimentara, Cantir s-a impus la puncte.

Nadejda CANTIR, LUPTATOARE K1: " Ca de fiecare data, ma stradui sa lucrez cum pot si sa arat ce pot mai bine din mine. "

Intr-o alta lupta de la Gala K1, romanul Claudio Istrate aproape ca l-a scos din ring pe adversarul sau, slovenul Miran Fabjan.

Totusi, slovenul a fost mai bun in restul luptei si s-a impus la puncte. Gala K1 de la Sala Polivalenta din capitala a inclus 18 lupte. Moldovenii au obtinut 10 victorii si au pierdut doar un meci.