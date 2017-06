Start Cupa Confederatiilor. Rusia, gazda competitiei, a inceput turneul cu o victorie - VIDEO

Debut in forta pentru Rusia la Cupa Confederatiilor. Gazda competitiei a trecut la pas de Noua Zeelanda, scor 2 la 0. La meciul la care a asistat si presedintele Putin, rusii au inceput in forta, iar in minutul 31 gazdele au iesit in avantaj, dupa ce Boxall a inscris in propria poarta.

Rusii au continuat asediul si in partea secunda, ca in minutul 69, Smolov sa stabileasca scorul final de 2 la 0.

Miercuri, rusii vor intalni nationala Portugaliei. Astazi lusitanii debuteaza in competitie impotriva selectionatei Mexicului.