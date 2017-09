Pana in prezent, gruparea tiraspoleana a intalnit echipe cehe in cadrul cupelor europene de 6 ori si nu a repurtat nicio victorie. In afara de adversara viespilor din aceasta seara, din grupa F mai fac parte FC Copenhaga si Lokomotiv Moscova.

Partida dintre Fostav Zlin si Sheriff Tiraspol se va disputa astazi, de la 20:00.