Start exploziv al echipei Liverpool, in Campionatul Angliei. In prima etapa, cormoranii au invins-o clar pe West Ham, scor 4 la 0

Sturridge a intrat in minutul 87, chiar inainte ca echipa sa, sa execute cornerul, si a marcat cu prima atingere de balon. Liverpool a facut legea pe teren in primul meci al noului sezon, cel de acasa, cu West Ham. Salah si Mane au marcat cate un gol, in prima repriza.

Dupa pauza, Mane a lovit din nou. Atacantul senegalez a fost in offside, in momentul pasei, ceea ce arbitrii nu au observat. Liverpool incepe in forta noua editie de campionat, iar in etapa a doua va juca in deplasare, cu gruparea Crystal Palace.