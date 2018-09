Start fantastic al grupelor Ligii Campionilor. FC Liverpool a castigat superduelul cu PSG, scor 3 la 2, marcand golul decisiv in prelungiri - VIDEO

Liverpool a primit vizita celor de la Paris Saint-Germain pe stadionul Anfield, iar Sturridge a lovit primul. In cateva momente, cormoranii au obtinut un penalty, pe care Milner l-a transformat. PSG a redus din diferenta prin Meunier, iar in minutul 83, Mbappe a egalat scorul. Totusi, echipa engleza a avut mai multe ocazii de gol si a smuls victoria meritata. Firmino, intrat pe parcursul reprizei secunde, a inscris golul decisiv in prelungiri si Liverpool a castigat cu 3 la 2 duelul.

Jurgen KLOPP, ANTRENOR FC LIVERPOOL: „Acest 3 la 2, cred ca, e ceea la ce se asteptau oamenii. Cele doua echipe nu joaca defensiv 90 de minute.”

In celalalt meci al grupei C, Steaua Rosie Belgrad a remizat cu Napoli, scor 0 la 0. In grupa B, Messi a facut show pentru Barca. Argentinianul a reusit un hat-trick de senzatie, iar catalanii au zdrobit formatia PSV cu 4 la 0. Tot in aceasta grupa, Inter Milano a invins-o pe Tottenham, scor 2 la 1. In continuare va prezentam rezultatele meciurilor grupelor A si D.