Start fara probleme pentru Rafael Nadal la Wimbledon. Numarul 1 mondial s-a impus in minim de seturi in fata lui Dudi Sela si a acces in turul 2 al turneului de Grand Slam - VIDEO

Rafael Nadal a inceput in forta la Wimbledon. In primul meci de la turneu, liderul mondial l-a invins in trei seturi, scor 6 la 3, 6 la 3 si 6 la 2, pe Dudi Sela. Partida a durat mai putin de 2 ore, iar spaniolul a reusit cateva puncte spectaculoase.

La fete, Maria Sharapova a cedat surprinzator in fata conationalei sale Vitalia Diatchenko. Numarul 132 mondial a avut nevoie de 3 seturi pentru a o elimina pe Sharapova. Tot ieri, Simona Halep si-a invins in doua seturi prima adversara de la Wimbledon - o japoneza de pe locul 100 in lume.