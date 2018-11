Start grozav pentru numarul 1 mondial, Novak Djokovic. Sarbul a debutat cu o victorie la Turneul Campionilor, dupa ce l-a invins in doua seturi pe gigantul John Isner - VIDEO

Liderul mondial, Novak Djokovic, s-a impus fara prea multe emotii aseara la Turneul Campionilor in fata lui John Isner. Sarbul a avut nevoie de doar o ora si 15 minute pentru a incheia socotelile cu uriasul american. A fost 6 la 4 si 6 la 3.

Djokovic a avut parte si de un spectator de lux in prezenta fotbalistului, Cristiano Ronaldo. Starul lui Juventus a fost in tribune alaturi de Georgina Rodriguez si de fiul sau, Cristiano jr. La incalzire Ronaldo a incercat sa prinda o minge, care a lovit-o usor in cap pe iubita lui.

In celalalt duel al grupei, croatul Marin Cilic, a fost invis de catre cel mai tanar participant, Alexander Zverev. Neamtul a invins in ambele seturi la tie-break. In grupa A, fostul lider mondial, Roger Federer a cedat surprinzator in fata lui Kei Nishikori, in timp ce Kevin Anderson, a trecut de austriacul Domenic Thiem.

Turneul Campionilor de la Londra este desfasurat pe suprafata de hard si pune in joc premii banesti de aproximativ 8 milioane de dolari. Campionul se va decide duminica. In pofida faptului ca Turneul Campionilor, selecteaza cei mai valorosi tenismeni, in acest an lipsesc cateva nume de-a dreptul grele, cum ar fi: Rafael Nadal, Andy Murray, Stan Wawrinka sau Juan Martin Del Potro.