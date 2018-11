Start spectaculos al Campionatului European de hanbdal feminin. Rusia a invins gazda turneului, Franta, cu 26 la 23, in meciul deschiderii - VIDEO

Franta si Rusia s-au duelat in orasul Nancy, iar meciul a fost echilibrat, in prima repriza. A fost 11 la 11, la pauza. In partea a doua, handbalistele franceze au fortat si au condus, timp de cateva minute. Rusoaicele au revenit spectaculos si au dictat jocul, pe final.

Daria Dmitrieva a fost cea mai buna marcatoare, cu 8 goluri. Rusia a castigat meciul inaugural al Campionatului European, scor 26 la 23. A fost un meci din cadrul grupei B. Maine, isi va incepe drumul la Euro 2018 si nationala Romaniei. Fetele tricolore vor juca cu Cehia, in grupa D.