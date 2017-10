Start splendid pentru CSM Bucuresti, in Liga Campionilor la handbal. Echipa romana, campioana din 2016, a castigat al doilea meci din grupe - VIDEO

Handbalista echipei Gdynia, Boryslawska, a aterizat gresit si a strigat de durere, semn ca s-a accidentat grav, fiind, apoi, dusa pe brate de colege in afara terenului. CSM Bucuresti a facut un meci superb in Polonia, iar vedeta echipei, Cristina Neagu, a inscris 13 goluri din 14 aruncari.

Romancele au dominat total prima repriza si conduceau cu 18 la 9, la pauza. Fetele de la Gdynia au echilibrat jocul in a doua jumatate a meciului. Totusi, CSM s-a impus la final cu un scor categoric, de 34 la 23.

Cu 2 victorii in 2 etape, CSM Bucuresti conduce grupa A a Ligii Campionilor la handbal. Echipa romana viseaza sa castige trofeul pentru a doua oara, dupa succesul din 2016. In istoria Ligii Campionilor, doar 3 formatii romanesti au cucerit titlul suprem. Celalte sunt Stiinta si Rapid Bucuresti, care au smuls cupa in anii 1961 si 1964, respectiv.