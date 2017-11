Stilul retro, in fotbal. Germania si alte cateva echipe nationale si-au prezentat noile tricouri, in care vor juca la Campionatul Mondial din Rusia - VIDEO

Nationala Germaniei va evolua la mondial in tricouri inspirate din cele purtate de Bundesteam in 1990. Astfel, nemtii ii aduc un omagiu echipei legendare, care in acel an batuse Argentina lui Maradona in finala Cupei Mondiale. Kroos, Hummels, Muller si Ozil au fost printre primii care au imbracat noile tricouri.

Mesut OZIL, NATIONALA GERMANIEI: “Ma simt foarte bine, sunt fericit si astept cu nerabdare sa joc in acest tricou. ”

Thomas MULLER, ATACANT NATIONALA GERMANIEI: “Bineinteles, acum fotbalul, imaginea lui este mai moderna, mai extravaganta.”

Stilul retro este prezent si in tricourile altor echipe nationale. Cel al Spaniei este inspirat din echipamentele formatiei de la Cupa Mondiala din 1994. Rusia, gazda turneului din vara viitoare, va purta tricouri asemanatoare cu cele ale Uniunii Sovietice, din 1988. Messi si coechipierii din nationala Argentinei vor imbraca tricouri similare cu cele din 1993. Nostalgici sunt si belgienii, care s-au inspirat din echipamentul echipei ce a jucat la Euro 1984.Campionatul Mondial din Rusia se va disputa intre 14 iunie si 15 iulie.