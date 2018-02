Strivesc totul in calea lor. Napoli si Juventus au obtinut fiecare cate 9 victorii consecutive, in Campionatul Italiei - VIDEO

Allan a inscris la capatul unei combinatii geniale, la care au mai participat alti 3 jucatori ai echipei Napoli. Lidera campionatului italian a castigat meciul cu formatia Spal, scor 1 la 0. Napoli are 66 de puncte la activ, in timp ce Juventus are cu un punct mai putin.

Batrana Doamna a invins-o, in derby-ul orasului, pe Torino, la fel cu 1 la 0. Alex Sandro a marcat golul. Tot aseara, AC Milan s-a impus la limita in partida cu Sampdoria, scor 1 la 0. AC Milan ocupa locul 7, in Serie A, iar in urmatoarea etapa va da piept cu AS Roma, in deplasare.