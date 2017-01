SUA a castigat Campionatul Mondial de tineret la hochei. Americanii s-au impus spectaculos contra tarii-gazda, Canada - VIDEO

SUA a triumfat la Campionatul Mondial de tineret la hochei. Americanii au trecut de selectionata Canadei in finala si s-au impus la penalty-uri. Partida a fost una cu adevarat spectaculoasa si cu multe rasturnari de situatii. Gazda competitiei, Canada, a condus in prima parte a jocului, marcand de doua ori.

Americanii au revenit in urmatoarele 20 de minute, dupa ce au profitat de greselile defensivei canadiene. In ultima parte a jocului, scenariul s-a repetat. Canada parea ca si-a garantat titlul mondial, insa SUA replicat imediat si a trimis partida in prelungiri.

In prelungiri niciuna din echipa nu a inscris, iar finala s-a decis la penalty-uri. Tyler Parsons, portarul celor de la SUA, si-a tinut poarta intacta, iar Troy Terry a reusit sa transforme una din cele cinci lovituri si i-a adus cel de-al patrulea titlu mondial din istorie.

In finala mica a Campionatului Mondial de tineret la hochei, Rusia a reusit sa-si adjudece medalia de bronz, dupa ce a invins Suedia, scor 2 la 1. Dupa ce s-a incheiat la egalitate in cele 60 de minute, in secunda 33 a prelungirilor Guryanov a fost decisiv pentru rusi, aducand bronzul pentru echipa sa.