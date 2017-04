Succes istoric pentru echipa de baschet Unicaja. Au cucerit, in premiera, trofeul Eurocup, reusind sa bata in seria finala o alta grupare spaniola, Valencia - VIDEO

Echipele au castigat cate o partida a seriei finale din Eurocup, iar meciul decisiv s-a disputat pe terenul formatiei Valencia. Echilibrul in joc s-a mentinut pana in repriza a treia, cand gazdele au dominat. Valencia a avut, la un moment dat, un avans de 13 puncte, insa, pentru ea, seara avea sa se transforme intr-un cosmar, pe final. Baschetbalistii de la Unicaja le-au facut zile fripte adversarilor si au intors scorul.

In ultimele minute, oaspetii au transformat si cateva lovituri de pedeapsa si au castigat meciul, scor 63 la 58. Unicaja a cucerit, in premiera, trofeul Eurocup. Valencia ramane cea mai titrata echipa a competitiei – a triumfat de 3 ori, pana acum, in anii 2003, 2010 si 2014.