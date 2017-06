Succes istoric pentru fotbalul englez. Anglia a batut cu 1 la 0 Venezuela - VIDEO

Dominic Calvert-Lewin, atacantul clubului Everton, a marcat singurul gol al finalei, in minutul 35. Venezuela a avut cateva ocazii bune de a egala scorul, iar cea mai mare a fost din penalty. Portarul Angliei, Woodman, a respins sutul lui Penaranda.

Anglia a castigat meciul si a devenit pentru prima data campioana mondiala la U20. Venezuela a fost la prima finala in istorie. Medaliile de bronz au revenit Italiei, care, in finala mica, a invins Uruguay, in seria loviturilor de departajare.

Mondialul de tineret s-a desfasurat in Coreea de Sud.