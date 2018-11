Succes urias, pentru Alexander Zverev. Tenismanul german l-a invins pe Novak Djokovic, obtinand cea mai rasunatoare victorie a carierei sale - VIDEO

Liderul mondial Novak Djokovic nu pierduse nici un set in drum spre finala Turneului Campionilor ATP de la Londra. Sarbul a dat piept, insa, cu un adversar supramotivat, Alexander Zverev.

Germanul a jucat curajos, ofensiv si si-a pus in valoare backhand-ul. Zverev a facut de patru ori break in fata lui Djokovic. El a castigat cu 6 la 4 si 6 la 3 si a obtinut, in premiera, titlul, la Turneul Campionilor. Zverev s-a tinut de glume la interviul de dupa meci.

Alexander ZVEREV, TENISMAN GERMANIA: “Evident, tu poti castiga orice meci pe care il doresti, dar apreciez faptul ca m-ai lasat sa castig astazi. Tatal meu, probabil, nu se va opri din plans pana la anul urmator, dar e normal. El nu va intelege jumatate din ce am zis acum, dar si asta e normal.”

Zverev va incasa peste 2 milioane 500 de mii de dolari. Djokovic se va consola cu un premiu de peste 1 milion 200 de mii.