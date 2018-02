Succesul nu a durat prea mult. Dupa o victorie eroica la Bucuresti, FCSB a fost eliminata din Europa League - VIDEO

FCSB a fost umilita in returul saisprezecimilor din Europa League. Romanii au cedat cu 1 la 5 in fata celor de la Lazio. Immobile a reusit un meci perfect, marcand de 3 ori. Pentru italieni au mai inscris Anderson si Bastos. Golul de onoare al ros-albastrilor a fost semnat de Gnohere.

Nicolae DICA, ANTRENOR FCSB: "Meritam toate criticile in acest moment, pentru ca in seara asta nu am aratat ca o echipa. Nu am reusit sa facem un joc bun si un rezultat bun."

Surpriza serii a venit din Anglia. Arsenal a cedat neasteptat in fata celor de la Östersunds, scor 1 la 2. Suedezii au inscris de doua ori in doua minute si deja sperau sa intoarca rezultatul din tur.

Tunarii insa au marcat in repriza secunda si au spulberat sansele gazdelor la calificare. Tabloul complet al echipelor calificate in optimile Europa League arata in felul urmator.