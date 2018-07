Suedia este penultima selectionata calificata in sferturile de finala de la Campionatul Mondial, dupa ce a trecut la limita - VIDEO

Show de zile mari in repriza secunda a meciului Belgia-Japonia, jucat la Rostov. Niponii au surprins prin doua goluri, inscrise de Haraguchi si Inui.

Belgia si-a inceput revenirea in minutul 69, atunci cand Vertonghen a redus din diferenta. In cateva momente, Fellaini a egalat scorul. In al patrulea minut de prelungiri, japonezii au batut modest un corner, iar portarul belgian a dat start contraatacului fulgerator, incheiat cu golul lui Chadli.

Belgia a smuls dramatic victoria, scor 3 la 2, si va da piept cu Brazilia, in sferturile Campionatului Mondial.