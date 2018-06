Sunt cei mai buni din Moldova, iar maine isi vor incerca fortele la Bucuresti. Doua echipe de fotbal 5 la 5 vor participa maine la finala nationala a turneului Neymar Junior's Five - VIDEO

United for Victory si FC Olhionia au castigat etapele locale de la Chisinau, iar maine se vor duela pentru accederea la turneul final din Brazilia. Echipele noastre vor evolua la Bucuresti alaturi de alte 14 formatii din Romania. Moldovenii, care au evoluat si anul trecut la Bucuresti, spun ca sunt pregatiti pentru a da lovitura.

Valeriu CALANCEA, PARTICIPANT: "Facem pregatirile finale. Avem o tactica bine pregatita pentru acest campionat. Jucam doar pentru castiga."

"Toti tindem sa demonstram ca suntem buni, indiferent de ce varsta avem. La varsta mea de 29 de ani, vreau mie sa-mi demonstrez ca sunt inca apt de a juca fotbal."

Si daca multi dintre fotbalistii care participa la turneul lui Neymar sunt fanii acestuia, altii au ramas dezamagiti de transferul brazilianului la PSG.

"Eu sunt fan Barcelona si nu am fost adeptul la transferul dat. E alegerea lui, acum suporta consecintele."

"El a trecut la un nivel mult mai mic decat in Spania. Cred ca este un minus pentru el."

Din cele 16 echipe care vor evolua in finala nationala de la Bucuresti, doar una se va califica in ultima faza. Neymar Jr's Five este un turneu de fotbal 5 la 5 pentru amatori. In total, participa peste 100 de mii de jucatori din 62 de tari. Finala din Brazilia se va disputa pe 21 iulie.