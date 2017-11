Este de neoprit. Manchester City a invins clar formatia Arsenal Londra si s-a distantat la 8 de urmaritoarea Manchester United - VIDEO

Manchester City s-a impus in fata celor de la Arsenal, scor 3 la 1. Kevin de Bruyne a deblocat tabela de marcaj cu un sut in forta. In partea secunda, Aguero a dublat avantajul cetatenilor. Dupa o ora de joc, Lacazette a inscris pentru tunari, insa londonezii nu au reusit revenirea.

Jesus a stabilit scorul final. A fost o seara cu ghinion pentru rivala din oras. Manchester United a cedat la limita, scor 0 la 1, in fata campioanei Chelsea. Morata a adus victoria londonezilor. Manchester United este pe locul 2 in Premier League, avand cu 8 puncte mai putine decat Manchester City. Chelsea ocupa locul 4.