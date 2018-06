Sunt gata sa moara pe teren pentru victorie. Fotbalistii nationalei Rusiei spun ca sunt gata pentru orice, doar ca sa o invinga pe Spania, din optimile Campionatului Mondial - VIDEO

Artiom DZYUBA, ATACANT NATIONALA RUSIEI: “Este o poveste, o sarbatoare imensa pentru noi toti. Poate pentru Spania nu este un meci iesit din comun, dar pentru noi este meciul vietii. Trebuie sa murim pe teren. Fiecare trebuie sa joace la 200-300 la suta si atunci vom avea sanse”.

Rusia a impresionat in meciurile cu Arabia Saudita si Egipt, pe care le-a castigat, marcand, in total, 8 goluri. In ultima partida, insa, gazdele turneului au suferit o infrangere usturatoare in fata Uruguay-ului, scor 0 la 3. Totusi, fostul jucator al echipei Sheriff Tiraspol, Aleksandr Erohin, spune ca Rusia va arata altfel in meciul de maine.

Aleksandr EROHIN, MIJLOCAS NATIONALA RUSIEI: “Ne pregatim tactic si vom iesi la meci fara frica”.

Spaniolii s-au calificat greu in play-off, cu 2 remize si o victorie in grupa, iar acum se asteapta la un meci intens cu gazda mondialului.

Thiago ALCANTARA, MIJLOCAS NATIONALA SPANIEI: “Nu vom juca impotriva a 11 jucatori ai nationalei Rusiei, ci impotriva a mii de spectatori pe stadion. ”

Meciul Rusia-Spania se va disputa maine pe stadionul Lujniki din Moscova. Cele doua echipe au jucat un amical, in noiembrie 2017, la Sankt-Petersburg, incheiat cu scor egal, 3 la 3.