Suparati dupa infrangerea cu Real Madrid din Liga Campionilor, parizienii de la PSG au umilit formatia Strasbourg in campionat - VIDEO

PSG s-a distrat cu formatia Strasbourg si s-a impus cu 5 la 2. Chiar si asa, oaspetii au fost cei care au deblocat tabela de marcaj. Parizienii au raspuns imediat. Mai intai Draxler a inscris pentru 1 la 1, ca mai apoi Neymar sa-si aduca echipa in avantaj.

Cateva secunde mai tarziu, Di Maria a punctat pentru 3 la 1. A urmat recitalul lui Cavani. Uruguayanul a semnat dubla in partea secunda.

PSG ocupa prima pozitie in campionatul Frantei. Pe 6 martie, parizienii intalnesc Real Madrid in returul optimilor din Liga Campionilor. In primul meci, PSG a cedat cu 1 la 3.