Super afacerea Simonei Halep. Si-a luat Penthouse intr-o statiune de lux

In ultimele 24 de luni, familia Halep a inceput investitia unui bloc de locuinte amplasat in nordul statiunii Mamaia, iar aceasta constructie a capatat forma si este acum gata.

Apartamentele urmeaza sa fie scoase la vanzare, insa Simona isi doreste ca la ultmul etaj al cladirii sa-si constuiasca un super apartament doar pentru ea.

Conform telekomsport.ro, apartamentul pe care Simona si-l doreste se apropie foarte mult de un penthouse avand in vedere pretentiile constantencei. ”Chiar daca ea locuieste intr-o vila foarte frumoasa in Constanta, si-a dorit, se pare, si acest apartament de vacanta, in Mamaia”, a precizat sursa telekomsport.ro.

Simona Halep a revenit deja in tara, dupa ce a fost eliminata de la Wimbledon in turul al treilea d catre taiwaneza Su-Wei Hseh. Liderul mondial din WTA va reveni pe terenul de tenis la inceputul lunii august, pentru a evolua la Rogers Cup.