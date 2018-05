Super Mario a revenit in forta la nationala. La primul meci dupa 4 ani de absenta de la selectionata, Mario Balotelli a inscris in amicalul cu Arabia Saudita - VIDEO

Mario Balotelli a deschis scorul in amicalul Italia - Arabia Saudita in minutul 21. Atacantul de 27 de ani a savurat din plin prima convocare la nationala dupa 4 ani. Acesta a mai avut cateva ocazii in prima repriza, dar nu a reusit sa puncteze. In partea secunda, locul lui Balotelli a fost luat de Belotti, care a marcat la 10 minute dupa ce a intrat pe teren.

Arabia Saudita a redus imediat din diferenta, insa nu a reusit sa intoarca soarta partidei. S-a incheiat 2 la 1, iar Italia a repurtat prima victorie cu Roberto Mancini pe banca tehnica. Tot ieri, Franta s-a impus cu 2 la 0 in fata Irlandei. Giroud si Fekir au inscris.