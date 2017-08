Supercupa Italiei. Lazio a invins-o pe Juventus cu 3 la 2, iar golul decisiv l-a marcat in prelungiri

Meciul pentru Supercupa Italiei s-a disputat pe Stadio Olimpico. Lazio a deblocat tabela de scor in minutul 32. Immobile a inscris dintr-un penalty, pe care tot el l-a obtinut. Dupa pauza, golgheterul echipei Lazio a facut 2 la 0.

Partida a avut, insa, un final incendiar. In minutul 84, Dybala a marcat din lovitura libera, iar in minutul 90, Juventus a obtinut un penalty, pe care l-a transformat acelasi Dybala. Lazio a fortat si a smuls victoria in al treilea minut de prelungiri. Murgia a inscris si a adus trofeul romanilor.



Lazio a cucerit pentru a patra oara Supercupa Italiei. Prima etapa din Serie A este programata pentru acest weekend.