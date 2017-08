Suporteri din 4 tari au jucat fotbal, timp de 2 zile, la turneul Moldova Fan Cup - VIDEO

Baietii au incercat sa dea o replica echipei feminine. Ultra Girls, echipa-surpriza a turneului Moldova Fan Cup, a dat totul pe teren si a ajuns pana in sferturi, unde a pierdut in fata formatiei suporterilor nationalei Moldovei.

Valeria VORONIN, JUCATOARE MOLDOVA: “Cand am imbracat echipamentul de joc, am iesit pe stadion, aveam o isterie, radeam de nu mai puteam. Totusi, a iesit foarte bine. ”

Alexandra KHLEBYNSKA, JUCATOARE UCRAINA: “Este foarte interesant, deoarece avem în echipă românce, care nu ştiu rusa, engleza. Nici nu ştiu ce să spun despre stilul nostru de joc. Am ieşit pe teren şi jucăm. ”

Unii jucatori nu au putut evita accidentarile.

Alexandru RAILEAN, JUCATOR MOLDOVA: “Asa e fotbalul. Toata viata a fost asa. A fost si mai ceva. Sunt baieti care au fost cu nasurile sparte, picioarele rupte. ”

A fost un turneu de fotbal, dar un turneu al fanilor, asa ca berea nu a lipsit.

Denis RUSU, JUCATOR MOLDOVA: “Pentru asta jucam, pentru buna dispozitie. Evident ca este si berea. ”

Alexandru RAILEAN, JUCATOR MOLDOVA: “Nu incurca berea. Mai mult iti da energie. ”

Dumitru MUNTEAN, ORGANIZATOR: “Este un element al fanilor. Foarte multa lume ne-a intrebat daca o sa fie bere. ”

In total, la turneu au participat 8 echipe din Romania, Ucraina si Moldova, iar unele au avut si bielorusi in lot. Campioana a devenit o formatie din Ucraina, care a invins in finala suporterii nationalei Moldovei.

Scopul competitiei a fost unul nobil – participantii au adunat bani si maine vor pleca la copiii de la un centru comunitar din satul Ucrainca, pentru a le duce cadouri.

Leonid MALINOVSCHII, JUCATOR UCRAINA: “Orice ar fi, vom aduce puţină căldură, cadouri, comunicare. Copiilor le place. ”

Valeria VORONIN, JUCATOARE MOLDOVA: “Chiar au nevoie de atentia noastra. De am avea posibilitate, mai des am veni. ”

Marius PIRAU, JUCATOR ROMANIA: “Este un eveniment binevenit. Ar trebui sa se intample mult mai des. ”

Moldova Fan Cup, desfasurat pe stadionul Zimbru, a fost la a doua editie.