Suporterii englezi au fost in culmea fericirii. Atat la Volgograd, cat si in Anglia, mii de fani au sarbatorit startul victorios al favoritilor sai la Cupa Mondiala - VIDEO

“- Am facut-o in ultimele minute, dar am facut-o. Avem 3 puncte. Suntem in cursa.

- Trebuie sa ne calificam.

- Linisteste-te. E Anglia.

-Panama. Trebuie sa o batem. ”

Dupa cateva beri, fanii englezi au iesit din puburi si au sarbatorit victoria pe strazi. Unii au urcat pe masini. Si la Volgograd a fost sarbatoarea fanilor britanici.

“Fabulos. Am meritat victoria. Un meci excelent. Hai Anglia.”

“- Priveste acolo. - Bun meci. ”

In acelasi timp, fanii tunisieni au fost distrusi de infrangere.

“Nu pot vorbi. E rau. Sunt trist. Puteam sa castigam dar... ”

Nationala Tunisiei participa pentru a 5-a oara la un Campionat Mondial.