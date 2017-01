Surori mereu, dar adversare pe teren. Serena si Venus Williams au disputat o finala de familie la Australian Open. Serena a cucerit pentru a 7-a oara trofeul de la Melbourne - VIDEO

Surorile Williams au reeditat finala Australian Open din 2003. Cele doua seturi ale meciului de astazi au fost asemanatoare. Jocul a fost echilibrat doar in primele game-uri, dupa asta insa ce Serena a reusit sa incline balanta in favoarea sa.

Ea a invins-o pe Venus cu scorul de 6 la 4 si 6 la 4 si a devenit campioana la Melbourne pentru a 7-a oara. De luni, Serena Williams va reveni pe primul loc in topul mondial. Serena a cucerit al 23-lea titlu de Mare Slem al carierei.

Serena WILLIAMS, TENISMENA SUA: „Ar fi imposibil să iau 23 de titluri fără ea, imposibil să iau chiar unul fără ea. Este inspiraţia mea şi singurul motiv pentru care mă aflu astăzi, aici, singurul motiv pentru care există surorile Williams. Îţi mulţumesc, Venus, că mă inspiri. ”

Pentru evolutia de la turneu, Serena Williams va primi 2 milioane 792 de mii de dolari, in timp ce sora sa – 1 milion 434 de mii. In duelurile directe, ea conduce cu 17 la 11 in fata lui Venus.