Surpriza de proportii in Campionatul Angliei. Lidera Chelsea Londra a pierdut meciul cu formatia de pe locul 16, Crystal Palace - VIDEO

Fabregas a marcat pentru Chelsea deja in minutul 5. Se parea ca va fi o plimbare usoara pentru aristocrati, insa Crystal Palace a surprins. Zaha a egalat scorul... iar in minutul 11 Benteke a facut 2 la 1.

Chelsea a dominat apoi, insa eforturile echipei lui Antonio Conte in atac nu s-au incununat de succes. Chelsea a pierdut surprinzator meciul, si a ramas cu 69 de puncte, in fruntea clasamentului, in Anglia. Pe locul secund se afla Tottenham, cu 62 de puncte.

Aceasta a batut, in deplasare, gruparea Burnley, scor 2 la 0. Dier si Song au marcat. In derby-ul orasului Liverpool, cormoranii lui Jurgen Klopp au rapus rivala Everton. Mane a inscris primul, oaspetii au egalat, iar apoi Coutinho si-a spus cuvantul.

Dupa pauza, Liverpool a lovit inca o data si a castigat cu 3 la 1 partida. Un gol fabulos a fost marcat si in duelul dintre Leicester si Stoke City. Wilfred Ndidi a sutat ca din tun. In repriza secunda, Vardy a punctat si el, iar Leicester s-a impus cu 2 la 0.