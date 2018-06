Surpriza de proportii in finala de la Halle. Roger Federer a cedat in ultimul act al turneului din Germania in fata croatului Borna Coric - VIDEO

Borna Coric l-a batut in aceasta dupa amiaza pe Roger Federer in finala turneului de la Halle. Croatul s-a impus in ultimul act cu 2 la 1. Numarul 34 mondial a inceput bine partida si si-a adjudecat setul 1 la tie-break.

Federer a egalat in actul secund si a trimis partida in decisiv. In setul trei, croatul a jucat exemplar si s-a impus in doar 32 de minute, scor 6 la 2.

Pentru victoria de astazi, Coric va primi un cec in valoare de aproape jumatate de milion de euro, dar si 500 de puncte ATP.