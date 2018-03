Surpriza de proportii in prima zi de la Indian Wells. Maria Sharapova a fost eliminata inca in meciul de debut de la turneul din SUA - VIDEO

Maria Sharapova a fost invinsa in primul meci de la Indian Wells. Rusoaica a cedat in doua seturi in fata japonezei Naomi Osaka. Sportiva de 20 de ani a reusit o partida eroica, impunandu-se cu 6 la 4 si 6 la 4, la finele unei partide ce a durat aproape 100 de minute.

Sharapova are un inceput de an dezastruos - doar 3 victorii in cele 8 meciuri.

Intr-un alt meci din primul tur, Irina Begu s-a impus cu 2 la 1 in Aleksandrei Krunic. Romanca a inceput ezitant partida, cedand in primul set cu 3 la 6. Begu a revenit si a obtinut calificarea, invingand cu 6 la 4 si 6 la 1.