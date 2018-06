Buzarnescu, numarul 33 mondial, a dominat partida cu ucraineanca Svitolina, care ocupa locul 4 in top. Tenismena romana s-a impus cu 6 la 3 si 7 la 5 si s-a calificat in optimi de finala. Este cea ma buna performanta in cariera Mihaelei Buzarnescu, la turnee de Mare Slem. In etapa urmatoare, ea va da piept cu americanca Madison Keys.