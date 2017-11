Surpriza de proportii, la Turneul Campionilor. Tenismanul elvetian Roger Federer a pierdut in semifinale, in fata belgianului David Goffin - VIDEO

Federer a inceput in forta meciul de la Londra si a castigat primul set cu 6 la 2. Goffin a revenit fantastic si s-a impus cu 6 la 3, iar in setul decisiv – scor 6 la 4. Federer paraseste Turneul Campionilor, pe care l-a castigat, ultima data, in anul 2011. In aceasta seara, in cealalta semifinala, vor juca bulgarul Grigor Dimitrov si americanul Jack Sock.