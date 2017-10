Surpriza de proportii la turneul WTA de la Beijing, Sorana Cristea a invins-o pe Karolina Pliskova in optimile turneului - VIDEO

Sorana Cirstea, tenismena clasata pe locul 44 in topul WTA, a fost protagonista surprizei zilei in China si a invins-o pe Karolina Pliskova, numarul 4 mondial, fosta lidera a clasamentului. Romanca s-a desprins rapid in primul set, pe care si l-a adjudecat cu 6 la 1, dupa ce a castigat 6 game-uri la rand. In actul secund, Cirstea a fost la un pas de a ceda, Pliskova avand 3 mingi de set. Romanca, insa, a revenit fabulos, impunandu-se cu 7 la 5 in fata tenismenei cehe.

Cirstea o va infrunta pe letona Jelena Ostapenko, in sferturi. Intr-o alta partida, Simona Halep va juca impotriva rusoaicei Daria Kasatkina. In concursul masculin de la Beijing, spaniolul Rafael Nadal a trecut de rusul Karen Khachanov, scor 6 la 3 si 6 la 3.

Nadal il va intalni pe americanul John Isner, in sferturi. Campionul turneului de la Beijing se va imbogati cu aproximativ 652 de mii de dolari. Campioana concursului feminin va obtine peste 1 milion 271 de mii de dolari.