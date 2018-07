Surpriza de proportii la Wimbledon. Simona Halep a fost eliminata de la turneul de Grand Slam inca in turul 3 - VIDEO

Simona Halep a cedat surprinzator la Wimbledon in fata numarului 48 mondial, Su-Wei Hsieh, scor 2 la 1. Numarul 1 mondial a inceput perfect partida si si-a adjudecat primul set cu 6 la 3. Sportiva din Taiwan a revenit in actul secund cu 6 la 4 si a trimis partida in decisiv.

In setul 3, Halep a avut minge de meci, insa a cedat intr-un final cu 5 la 7. La baieti, Novak Djokovic a trecut fara emotii, scor 3 la 1 de Kyle Edmund. In optimi, sarbul il va intalni pe Karen Hachanov.