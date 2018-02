Surpriza imensa, produsa de Radu Albot, la turneul ATP de la New York. Cel mai bun tenisman moldovean l-a invins pe americanul John Isner - VIDEO

Radu Albot, tenisman clasat pe locul 91 in topul mondial, a reusit, la New York, una din cele mai mari victorii ale carierei. Moldoveanul a castigat primul set in fata lui Isner, dupa o lupta incinsa.

Albot s-a impus la tiebreak. Americanul, numarul 18 in topul ATP, a jucat mai bine si a castigat cu 6 la 3, setul secund. In actul decisiv, Albot a fost imperial. A facut o data break si nu i-a dat sanse lui Isner, pe propriul serviciu. Albot a triumfat, scor 6 la 3, si s-a calificat in etapa urmatoare a turneului.

Radu Albot si-a asigurat deja un premiu de peste 19 mii de dolari. In sferturi, la New York, moldoveanul va da piept cu tenismenul japonez Kei Nishikori, numarul 27 mondial, dar care a ocupat, in trecut, locul 4 in top.