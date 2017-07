Surpriza in boxul mondial. Un fost profesor scolar, Jeff Horn, l-a invins pe renumitul Manny Pacquiao si i-a luat titlul WBO - VIDEO

Australianul Jeff Horn a luptat acasa, la Brisbane, cu legendarul Manny Pacquiao. Filipinezul, cu 9 ani mai in varsta, s-a aflat sub presiune in startul duelului, dar apoi a reusit si el cateva lovituri bune. La un moment dat, se parea ca Pacquiao se apropie de victorie, insa Horn nu a vrut sa cedeze.

Pugilistul australian a lovit tare si in ultimele runde. La final, arbitrii i-au acordat victoria lui Jeff Horn, care, pana a-si incepe cariera profesionista in box, a fost profesor de educatie fizica. Intre timp, australianul a ajuns la 17 victorii in cariera, el avand si o remiza. Pacquiao, care este si senator in Filipine, i-a cedat lui Horn titlul de campion mondial dupa versiunea WBO, in categoria semimijlocie. A fost a 7-a infrangere in cariera lui Pacquiao. El are 59 de victorii si 2 remize.