Surpriza, in Campionatul Germaniei. Campioana ultimilor 6 ani, Bayern Munchen a remizat cu Augsburg - VIDEO

Bayern Munchen s-a chinuit in meciul de acasa cu Augsburg. Jucatorii echipei bavareze s-au intrecut in ratari. Totusi, au reusit sa inscrie, in debutul partii secunde, prin Robben.

Augsburg a avut putine ocazii clare de gol, dar a dat lovitura in minutul 86. A inscris Felix Gotze. Dupa aceasta remiza, Bayern Munchen, lidera din Bundesliga, are 13 puncte. Werder Bremen s-a apropiat, cu 11 puncte la activ, dupa victoria in fata echipei Hertha Berlin, scor 3 la 1. Harnik, Veljkovic si Kruse au fost marcatorii alb-verzilor.

Hertha Berlin are 10 puncte si ocupa locul 3, in campionat.