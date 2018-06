Surpriza in topul favoritelor la castigarea Cupei Mondiale! Cum s-au modificat cotele dupa prima etapa din grupe

Primele confruntari dintre nationalele prezente la Mondial au adus rezultate surprinzatoare, care au crescut sau scazut cotele echipelor pentru castigarea turneului final.

Daca Brazilia a ramas pe primul loc in topul sanselor la castigarea Cupei Mondiale, in ciuda egalului in fata Elvetiei, Spania a urcat pe locul al doilea, in timp ce Germania a coborat simtitor.

De asemenea, Franta a urcat o pozitie, si completeaza topul 3, fiind singura echipa favorita care a reusit o victorie in meciul de debut, 2-1 in fata Australiei.

Cotele pentru castigarea Cupei Mondiale dupa prima etapa a grupelor:

1. Brazilia - 5.00

2. Spania - 5.50

3. Franta - 8.00

4. Germania - 9.00

5. Belgia - 9.50

6. Argentina - 12.00

7. Anglia - 13.00

8. Portugalia - 20.00

9. Uruguay - 25.00

10.Croatia - 29.00

Cotele pentru castigarea Cupei Mondiale inainte de primul meci:

1. Brazilia - 5.5

2. Germania - 5.75

3. Spania - 7.00

4. Franta - 7.5

5. Argentina - 9.00

6. Belgia - 11.00

7. Anglia - 15.00

8. Portugalia - 21.00

9. Columbia - 29.00

10. Uruguay - 33.00