Surpriza la Wimbledon. Caroline Wozniacki, numarul 2 in topul mondial, a fost eliminata de la turneu inca din etapa a doua, de rusoaica Ekaterina Makarova - VIDEO

Caroline Wozniacki ameninta pozitia de lidera mondiala a Simonei Halep, insa a suferit o infrangere surprinzatoare chiar in turul 2, la Wimbledon. Daneza a cedat primul set in duelul cu jucatoarea rusa Ekaterina Makarova, scor 4 la 6, dar a revenit fantastic in setul urmator si s-a impus cu 6 la 1.

In decisiv, Makarova, numarul 35 in topul WTA, a fost mai insistenta in momentele cheie si s-a impus cu 7 la 5. Intre timp, de 7 ori campioana la Wimbledon, Serena Williams s-a calificat si ea in turul 3. Tenismena americana a invins-o pe bulgara Viktoriya Tomova cu 6 la 1 si 6 la 4.

Iar pe tabloul masculin, favoritul Roger Federer a castigat partida cu slovacul Lukas Lacko, scor 6 la 4, 6 la 4 si 6 la 1. Este victoria cu numarul 174 pe iarba, in cariera lui Federer. El a egalat, astfel, recordul americanului Jimmy Connors, stabilit in anul 1995. Campionii de la Wimbledon, in probele simplu, masculin si feminin, vor incasa cate 2 milioane 250 de mii de lire sterline.