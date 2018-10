Surpriza mare in finala turneului de la Beijing. Fostul coechipier al lui Radu Albot, georgianul Nikoloz Basilashvili a cucerit titlul - VIDEO

Finalistul turneului US Open, Juan Martin del Potro, era marele favorit al finalei de la Beijing. Argentinianul, numarul 4 mondial, nu a putut, insa, juca mult de la egal la egal cu georgianul Nikoloz Basilashvili, care si-a pus in valoare forehand-ul splendid. A fost 6 la 4 in primul set pentru fostul coechipier al lui Radu Albot, in proba de dublu.

In setul secund, Del Potro a condus in cateva randuri, dar Basilashvili a dominat finalul si s-a impus din nou cu 6 la 4, cucerind trofeul din capitala Chinei.

Nikoloz BASILASHVILI, CAMPION BEIJING: "Mi-a creat momente dificile. Trebuia sa lupt pana la capat. Trebuia sa profit de sansele mele."

Este al doilea trofeu ATP al carierei, pentru Nikoloz Basilashvili. Georgianul a luat si premiul de 733 de mii de dolari. In clasamentul mondial, el a urcat 11 pozitii si se afla acum pe locul 23.

Del Potro a incasat 360 de mii de dolari.