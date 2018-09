Surpriza neplacuta pentru portarul unei echipe de fotbal irlandeze. Un jucator de la Cork City a fost autorul unui autogol bizar.

Portarul echipei Cork City nu s-a aflat in pozitia sa obisnuita si nu s-a asteptat ca fundasul va pasa inapoi. Autogolul a fost inceputul dezastrului pentru oaspeti, care au pierdut meciul, scor 2 la 4. Infrangerea reduce sansele echipei Cork City la titlu. In liga superioara a Irlandei, aceasta este la 6 puncte in spatele liderei, iar pana la finalul competitiei mai are de jucat 5 meciuri.