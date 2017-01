Desi nu a fost anuntata decizia finala in cazul de dopaj, canotorul Serghei Tarnovschi a primit un apartament de la Comitetul National Olimpic - VIDEO

Serghei TARNOVSCHI, CANOTOR „Da, e o surpriza. Nu am ştiut. Am aflat doar cвnd am ieşit pe scena, cвnd au anunţat. Mi-au dat cheile, dar nu ştiu detalii. Cred ca o sa-mi placa apartamentul. Este un pas mare, sa merg mai departe, sa aspir la ceva mai mare.”

Serghei Tarnovschi a primit un apartament de la Comitetul National Olimpic, fiind desemnat sportivul anului 2016. Nicolae Juravsachi nu a putut sa ne spuna ce se va intampla cu locuinta daca Federatia Internationala de Canoe va stabili ca Tarnovschi s-a dopat. Totodata, titlul de cea mai buna sportiva si un premiu banesc i-a revenit Zalinei Marghieva.

Zalina MARGHIEVA, ATLETA „A fost o surpriza pentru mine, daca sincer. Nu m-am asteptat. Este o onoare pentru mine si multumesc din suflet pentru ca rezultatele mele au fost apreciate.”

Nicolae JURAVSCHI, PRESEDINTE CNOS MOLDOVA "Avem talente. E necesar ca noi sa depunem eforturi mai mari la promovarea talentului lor, ca ei sa-si valorifice potentialul."

Cei mai buni antrenori ai anului au fost desemnati cei care-i pregatesc pe sportivii anului, Victor Reneischi si Soslan Marghiev.

Soslan MARGHIEV, ANTRENOR „E un avans pentru performanţele din viitor, ca sг fiu motivat sг lucrez mai departe.”

Aseara s-a discutat intens si despre premiile pe sportivilor olimpici trebuie sa le primeasca de la stat.

Victor ZUBCU, MINISTRUL TINERETULUI SI SPORTULUI „Eu sper foarte mult ca in timpul apropiat noi sa ne onoram angajamentele. O sa asteptam care o sa fie decizia pe Tarnovschi, dar, va spuneam, exista un camp legal pe care trebuie sa-l respectam.”

Zalina MARGHIEVA, ATLETA „Mai asteptam, pentru ca asa suntem noi, sportivii – la inceput luptam, mergem inainte si, dupa asta, asteptam rezultatele. Poate undeva m-am grabit si eu, undeva nu am inteles. Stiti cum, se mai intampla, dar, pana la final, am ajuns la un numitor comun. ”

Serghei TARNOVSCHI, CANOTOR „Aşteptam. Nu e nimic deosebit. Acum procesul a оngheţat, nimic nu se mişcг şi aşteptгm un rгspuns. Medalia e la mine şi nimeni nu a spus nimic de faptul ca sa-mi fie luat.”

Cina Olimpica, organizata intr-un hotel luxos din Chisinau a costat Comitetul National Olimpic si Sportiv aproximativ 15 mii de euro.