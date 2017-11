Surpriza pentru marele campion Daniel Cataraga. Cum a fost intalnit luptatorul de greco-romane pe aeroportul de la Chisinau - VIDEO

Prieteni, colegi de sala, antrenori - toti au venit sa-l felicite pe Daniel Cataraga pentru performanta uluitoare.

Daniel CATARAGA, CAMPION MONDIAL U-23: "M-am asteptat de la prieteni, care au fost alaturi si m-au sustinut, pentru ca impreuna am muncit in sala, ne-am antrenat. Impreuna am adus acest rezultat."

Daniel Cataraga a facut senzatie la Campionatul Mondial de tineret. La greco-romane, in categoria de 71 de kilograme, a castigat 4 lupte, ultima fiind finala cu un sportiv din Ungaria, pe care l-a batut mar, scor 5 la 0.

Victor PEICOV, PRESEDINTE FEDERATIA DE LUPTE DIN MOLDOVA: "A ajuns pana in finala greu, dar in finala, as spune cum zic luptatorii, l-a rupt."

Daniel CATARAGA, CAMPION MONDIAL U-23: "Nu am avut mari emotii. Am fost increzut ca o sa trec de ei, am putina experienta. M-am pregatit bine psihologic."

Ion GHEORGHITA, ANTRENOR: "Retraiam, cred ca, mai mult ca Danu, dar eram convins, fiindca el e increzut. Asa e un sportiv - ii este indiferent cu cine sa lupte."

Daniel Cataraga a primit de la federatie 5 mii de lei pentru medalia cucerita si urmeaza sa primeasca de la stat 45 de mii de lei.