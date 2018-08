Surprize de proportii in cea de-a doua zi a turneului de la Cincinnati. Serena Williams, una dintre principalele favorite ale competitiei din SUA, a fost eliminata in aceasta dimineata - VIDEO

Serena Williams paraseste turneul de la Cincinnati, dupa ce a cedat in fata sportivei din Cehia, Petra Kvitova, scor 1 la 2. Americanca s-a vazut condusa dupa primul set, castigat de Kvitova cu 6 la 3.

Williams insa a revenit in actul secund si a trimis partida in decisiv. In actul final, numarul 6 mondial s-a impus cu 6 la 3 si a inchis partida dupa 2 ore de joc. La baieti, Roger Federer a trecut cu 6 la 4 si 6 la 4 de Peter Gojowczyk. In urmatoarea runda, numarul 2 mondial il va intalni pe Leonardo Mayer.